Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, “Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Önlenmesi için Kaçınılmaz Olan Yapısal Reformlar” konulu konuşmasında, son zamanlarda yolsuzluk ve yozlaşmanın kökleştiğini, bu sorunların ülkeyi ve halkı bir bütün olarak itibarsızlaştırdığını söyledi. Toros, şu anki koşulların sıra dışı olduğunu, başta ahlaki değerler olmak üzere, siyasal, ekonomik ve mali yapının ciddi şekilde yıprandığını ifade etti.

Fikri Toros, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesiyle aşırı enflasyon mağduru olunduğunu, bu koşullarda öngörüde bulunmanın, plan ve program yapmanın imkansız hale geldiğini belirti.

Başta yakıt ve elektrik olmak üzere zamların özelde üretim, genelde tedarik zincirinde kopmalara yol açtığını kaydeden Toros, “Vatandaş da sosyal çöküşle karşı karşıya bırakıldı” dedi.

Sahtekarlık, dolandırıcılık ve rüşvet gibi yolsuzlukların her alanı çökerttiğini, bunun çözümü zorlaştırdığını savunan Toros, Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti “siyasal çöküşün sorumlusu “olmakla suçladı.

Toros, bu genel çöküşten dünyayla uyumlu, kapsamlı ve yapısal reformlarla çıkılabileceğini belirterek, acil ihtiyaç duyulan yapısal reformları “siyasal, sosyal ve ekonomik” reformlar olarak ele aldarak bu konudaki önerilerini paylaştı.

Fikri Toros, Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi ve federal Kıbrıs çatısı altında AB’ye entegre olunması gerektiğini de söyledi.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Toros’u yanıtladığı konuşmasında, sadece eleştirilere değil, önerilere de açık olduklarını söyledi.

Akaryakıta konusuna değinen Ataoğlu, “Öngörülen, akaryakıta çok daha fazla zam yapılmasıydı. Türkiye ve Güney Kıbrıs'taki fiyatları da göz önünde bulunarak, akaryakıtı elimizden geldiğince dengede tutuyor, rakamları enine boyuna değerlendiriyoruz” dedi.

Gelir getirici kalemleri ve tasarrufu her bakanlığın kendi bünyesinde çalıştığını, yerli ürünlerin ülkede daha fazla tüketilmesi, yerli üreticinin de korunmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Ataoğlu, enterkonnekte sistemin de olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek, kısa süre içinde fizibilite çalışmalarının tamamlanması hedefine dikkat çekti.

Toros, 36 megavatlık güneş enerjisi sordu

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Toros, Cumhurbaşkanlığının onay vermesi gereken Avrupa Birliği destekli 36 megavatlık güneş enerjisi santrali konusuna değinerek, Ataoğlu ve hükümetin bu konudaki görüşünü sordu ve “Bunu siyasi malzeme yapmayın” dedi.

Ataoğlu, bu konuda farklı birkaç görüş olduğunu kaydederek, “İlgili bakan arkadaşım bir şey söylemeden benim söylemem doğru olmaz” şeklinde yanıt verdi.