Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, festival için Antalya’ya gelen 40 yabancı şehirden heyetler ve Antalya’nın iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yabancı şehirden heyetler ile birlikte, KKTC’nin de Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Belediyesi, Belediye Meclis Üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen Festival Gala Gecesi’nde, davetlilere hitaben konuşma gerçekleştirdi.

“KKTC’yi anlatmakla değil, yaşayarak öğrenebilirsiniz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Festival Gala Gecesi’nde yaptığı konuşmada, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve 8’incisinin düzenlendiği uluslararası festivalde, KKTC olarak 3 Belediye ve folklor ekipleri ile yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataoğlu, kültürlerin kaynaşması, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, “KKTC tarihi ve kültürel anlamda zengin bir ülkedir. KKTC’ni anlatmakla anlatılamayacak kadar doğal, kültürel ve tarihi zenginliğe sahiptir. Bunun için hepinizi KKTC’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yaşamaya, hissetmeye davet ediyorum.” dedi.

Ataoğlu konuşmasının ardından, festivale katılan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Belediye Meclis üyeleri ile bir araya geldi.