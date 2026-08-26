Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de gerçekleştirilecek sportif, kültürel ve gençlik faaliyetlerinin engellenmeye çalışılmasının sporun birleştirici ruhuyla bağdaşmadığını belirtti.

“Sporun birleştirici ruhuyla bağdaşmıyor”

Gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesinin ve farklı ülkelerden gençlerin deneyim paylaşmasının desteklenmesi gerektiğini kaydeden Ataoğlu, sporun barış, iletişim ve dayanışma köprüsü olma özelliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, FC Barcelona Academy gibi dünya çapında tanınan bir futbol akademisinin KKTC’de gençlere yönelik kamp düzenleyecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, gençlerin uluslararası standartlarda eğitim ve deneyim kazanmasına katkı sağlayacak organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

“Siyasi engeller konulması kabul edilemez”

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı izolasyonun spor alanında da sürdürülmeye çalışılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Gençlerimizin dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarıyla spor yapmasının, eğitim almasının ve uluslararası organizasyonlarda yer almasının önüne siyasi engeller konulması kabul edilemez.”

Sporun siyasi engellerin değil, dostluğun, kardeşliğin ve gençlerin ortak geleceğinin aracı olması gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rum Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulundu.

Ataoğlu, gençlerin önüne yeni engeller koymak yerine sporun birleştirici gücünün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“Siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemeli”

FC Barcelona Academy’nin KKTC’de gerçekleştireceği kampın herhangi bir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemesi gerektiğini kaydeden Ataoğlu, organizasyonun gençlerin spor yapma ve uluslararası deneyim kazanma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, kampın başarıyla tamamlanmasını dileyerek organizasyonda yer alacak genç sporculara başarılar diledi.