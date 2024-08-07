Ataoğlu, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer’in de hazır bulunduğu kabulde yaptığı konuşmasında, Milli sporcu Savaşkan’ın elde ettiği başarının Kıbrıs Türk halkının tamamını gururlandırdığının altını çizerek, sporcu gençlere de büyük bir motivasyon unsuru olduğunu da belirtti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olimpiyatlardaki başarısını büyük bir heyecan ile takip ettiğini, elde edilen başarı karşısında da bütün Kıbrıs Türk Halkı ile birlikte gurur duyduğunun altını çizdi.

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, Kıbrıs Türk halkı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne bu gururu yaşattığından dolayı başta Buse Savaşkan’a, çalıştırıcılarına, KKTC Atletizm Federasyonu başkan ve yöneticilerine ve ayrıca Buse Savaşkan’ın ailesine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Buse Savaşkan da, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, duyduğu gururu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni orada temsil etmenin, yeni nesillere bu başarıları aktarmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Savaşkan, kendini destekleyen tüm ekibine de teşekkürlerini sundu.