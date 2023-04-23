Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu çocukların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çocukların sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve sevgi haklarının korunması ve geliştirilmesinin en öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Ataoğlu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün, Anatavan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen, Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

23 Nisan, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Bu özel günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci hepimizin ortak amacıdır. Mutluluğunuzun, geleceğimiz için umut ve güven kaynağı olduğunu bilmelisiniz.

Çocuklar, sizler ülkemizin en değerli varlıklarısınız. Sizler, geleceğimizin teminatı, ülkemizin ve dünyamızın umudusunuz. Sizler, her şeyin en güzeline layıksınız.

Bu özel günde, çocukların haklarına saygı gösterilmesi ve korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çocuklar, sizlerin en temel hakları olan sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve sevgi gibi haklarınızın korunması ve geliştirilmesi bizim en öncelikli görevimizdir.

Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve başarılı bir geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu duygularla, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin mimarı olan tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”