Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Güzelyurt İlçe Örgütüyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

DP’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, yürütülen çalışmalar değerlendirilirken önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Toplantıda ilçe örgütünün görüş ve önerileri dinlenirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, Demokrat Parti’nin birlik ve dayanışma içerisinde daha da güçlendirilmesi ve çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Demokrat Parti tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Genel Başkanımız, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu, Güzelyurt İlçe Örgütümüzle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. İlçe örgütümüzün görüş ve önerilerinin dinlendiği buluşmada, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Birlik ve dayanışma içerisinde, Demokrat Parti’yi daha da güçlendirmek ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz"