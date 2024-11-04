Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Surlariçi bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk, DP Kadın Kolları üyeleri ve DP Gençlik Kolları üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, vatandaşların sorularını yanıtladı, güncel siyasi konular hakkında bilgiler verdi.

DP’nin hükümet içerisinde sorun üreten bir konumda değil, sorunların çözümü konusunda hükümete yön veren bir konumda olduğunu belirtti.

“DP AYRIŞTIRAN DEĞİL, BÜTÜNLEŞTİREN BİR SİYASİ DURUŞA SAHİPTİR”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP heyeti ile birlikte Lefkoşa Surlariçi Bölgesi’nde vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen ziyarette, DP’nin KKTC’de yaşan her bir bireyin sorunlarına aynı hassasiyetle yaklaşıldığı, vatandaşlar arasında etnik köken, coğrafi farklılık, siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin adil ve eşit şekilde hizmet almalarına olanak verecek bir yaklaşımla hareket edildiğinin altını çizdi.

Ataoğlu, DP heyeti ile birlikte gerçekleştirdiği Lefkoşa Surlariçi Bölgesi’ne yönelik ziyarette ayrıca, vatandaşların Kıbrıs konusu, ülkenin içinde bulunduğu son siyasi gelişmeler ve ekonomi hakkındaki sorularına da açıklamalarda bulundu.

“DP, HER ZAMAN HALKIN İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK”

“Biz sadece seçim zamanlarında değil, her zaman halkın içinde olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuşan Ataoğlu, ziyaretlerinin ada genelinde sürdüğünü ve devam edeceğini belirtti.

Ataoğlu, DP uhdesindeki tüm kamu kurum, Kuruluş ve Dairelerin yönetim kadrolarındaki kişilerin, vatandaşlara eşit bir şekilde hizmet götürülmesi noktasında hassas davrandıklarını da belirterek, vatandaşların en kolaylıkla ulaştıkları ve hizmet noktasında en kısa sürede sonuç aldıkları bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi.