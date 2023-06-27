Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kalplerimizi birleştiren bu özel bayram, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirirken, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirme ve paylaşmanın da önemini hatırlatıyor.

Sevdiklerimize zaman ayırarak, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı göstererek bu önemli değerleri yaşatabiliriz. Aynı zamanda, toplumumuzdaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmak da Kurban Bayramı'nın anlamını daha da derinleştirir.

Bayram vesilesiyle, herkese sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı diliyorum. Dileğim, bu mübarek günlerin hepimizin hayatına bereket getirmesi ve birlikte daha güzel bir geleceğe yol alabilmemizdir. Dualarınızın karşılık bulması temennisiyle, Kurban Bayramı'nız kutlu olsun”