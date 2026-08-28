Birlikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Birlik Başkanı Adil Onalt hayvancılık sektörünün sorunlarını Bakan Ataoğlu’na aktardı. Onalt, artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, maliyeti yaklaşık 40 TL’ye ulaşan sütün 26-27 TL’den satıldığını söyledi.

Üreticinin bir süre önce ithalatla tehdit edildiğini, bugün ise hayvanların üreticinin elinde kaldığını savunan Onalt, yerli üretimin ithal ürünler karşısında korunması gerektiğini vurguladı. Onalt, “İthal ürünler piyasaya daha düşük fiyatlarla girerken yerli ürünlerimiz satılmıyor. Bu şartlarda üretimi ne kadar sürdürebiliriz? Üretici yok olursa ülke tamamen ithalata bağımlı hale gelir.” dedi.

Turizm sektöründeki otellerin yerli et, süt ve süt ürünlerini yeterince kullanmadığını ifade eden Onalt, birkaç duyarlı tesis dışında yerli üretime gereken desteğin verilmediğini ileri sürdü.

Otellerde yerli ürün kullanımının artırılmasını isteyen Onalt, “Turizm sektörü ülke üreticisinin kalkınmasına katkı sağlamalıdır. Üreticinin elindeki ürün değerlendirilirken ülke ekonomisi de kazanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

-“En önemli sorunlardan biri denetimsizlik”

Piyasadaki en önemli sorunlardan birinin denetimsizlik olduğunu ileri süren Onalt, yapılan ithalata rağmen fiyatlarda beklenen ucuzlamanın yaşanmadığını söyledi.

Küçük aile işletmelerinin sermaye sahibi yeni yatırımcılarla rekabet edemediğini ifade eden Onalt, küçükbaş hayvancılığın, damızlık sürülerin ve işi gerçekten hayvancılık olan üreticilerin korunması gerektiğini belirtti.

Kooperatiflerin uzun yıllardır ihmal edildiğini de savunan Onalt, özellikle Binboğa Yem Fabrikası’nın üreticiler için önemli bir denge unsuru olduğunu ancak aşırı istihdam ve siyasi müdahaleler nedeniyle işlevini kaybettiğini ileri sürdü.

Onalt, pandemi döneminde yerli üreticilerin ülkenin gıda ihtiyacını karşıladığını belirterek, “En zor dönemde üretimden kopmadık ve bu ülkenin karnını doyurduk. Şimdi de üreticiye sahip çıkılmasını istiyoruz.” dedi.

Eleştiri ve talepleri dinleyen Ataoğlu ise, sorunlara ilişkin önerilerini açıkladı; üreticinin yanında olduğunu ve üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.