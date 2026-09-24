Konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek başlayan Ataoğlu, kazada kayıp olan 13 kişinin de bir an önce bulunmasını temenni etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyeline dikkat çeken Ataoğlu, ülkenin yalnızca şans oyunları turizmiyle anılmaması gerektiğini belirterek; tarih, kültür, gastronomi, doğa, deniz, sağlık, spor ve kongre turizmi başta olmak üzere birçok alanda önemli imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, özellikle kongre ve MICE turizminin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu ifade ederek, KKTC’deki nitelikli oteller, toplantı salonları ve kongre altyapısının bu alanda önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Turizm tanıtımında Ada Kıbrıs markasıyla yeni bir vizyon oluşturduklarını belirten Ataoğlu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa pazarlarında da KKTC’nin kültürünü, tarihini, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Ataoğlu ayrıca, 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı ile sürdürülebilir, kaliteli, çeşitlendirilmiş ve yüksek katma değer yaratan bir turizm yapısının hedeflendiğini ifade etti. Avrupa pazarlarına yönelik uçuş teşvikleriyle ulaşılabilirliği artırmaya çalıştıklarını belirten Ataoğlu, çevrenin korunması ve turizm sektöründe sürdürülebilirliğin de öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin turizm alanında da önemli imkanlar sunduğunu dile getiren Ataoğlu, İstanbul Turizm Fuarı’nın yeni iş birlikleri ve B2B görüşmeleri açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.