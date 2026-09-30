İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Lefkoşa’nın 2027 İİT Gençlik Başkenti olarak oy birliğiyle seçilmesini değerlendiren Ataoğlu, kararın Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alandaki gücünü, potansiyelini ve üretkenliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Lefkoşa’nın 2027 yılında İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gençleri bir araya getiren, fikirlerin paylaşıldığı, dostlukların güçlendirildiği ve ortak projelerin hayata geçirildiği önemli bir gençlik merkezi olacağını kaydetti.

Adaylık sürecinin büyük bir emek ve özveriyle hazırlandığını belirten Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı ve Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu Başkanı Serhan Aktunç, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı, Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Genel Başkan Yardımcısı Adil Bey, Genel Koordinatör Candoğan Özkan ve projeye gönüllü katkı koyan tüm gençlere teşekkür etti.

Ataoğlu, adaylık başvurusunun Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu ile Gençlik Federasyonu bünyesinde yer alan gençlerin katkılarıyla hazırlandığını belirterek, elde edilen başarının gençlerin ortaya koyduğu ortak emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

Gençlerin önünün açılmasının ve kendilerine fırsat verilmesinin önemine dikkat çeken Ataoğlu, Kıbrıs Türk gençliğinin imkân ve fırsat bulduğunda her alanda başarı sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “2027 yılında dünya gençliğini Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk gençliğinin ev sahipliğinde buluşturacağız” diyerek, Lefkoşa 2027’nin gençlerin vizyonunu, enerjisini ve üretkenliğini uluslararası platforma taşıyacağını kaydetti.

Lefkoşa’nın İİT Gençlik Başkenti seçilmesinin ardından gençlik alanında gerçekleştirilecek çalışmaların önemine değinen Ataoğlu, gençlerin girişimcilik, inovasyon, teknoloji, çevre, sürdürülebilirlik, spor, gönüllülük ve gençlik diplomasisi gibi alanlarda aktif rol alacağı bir program ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, bu önemli organizasyonun Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası gençlik platformlarında daha güçlü şekilde yer almasına ve farklı ülkelerden gençlerle yeni iş birlikleri geliştirmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.