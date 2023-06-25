Vatandaşın bu tepkisine yönelik parti içinde değerlendirme yapacaklarını dile getiren Ataoğlu, önümüzdeki günlerde üst kurullarla da değerlendireceklerini söyledi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından canlı telefon bağlantısıyla BRT yayınına katılan Ataoğlu,

DP’nin seçimden üçüncü sırada çıktığına işaret ederek, yarışan bütün adaylara teşekkür etti, kazanan adaya da başarılar diledi.

Ataoğlu, ülke genelinde beraberlik içinde çalışmalarını ortaya koyacaklarını dile getirerek, seçimlerin olumlu ortamda geçtiğini ifade etti.

Katılımın düşük olmasının nedenleri bulunduğunu söyleyen Ataoğlu, yasa değişikliği yaparak sadece Lefkoşa’da seçim yapılması konusunu gündeme getirdiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini, ülke genelinde seçim yapıldığını belirtti.

Ataoğlu, DP adayı Serhan Aktunç'a, seçim sürecinde görev alan, çalışan, destek veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, “yeni bir dönem” başladığına ilişkin yorumlara değinerek, bir milletvekili ile değişen bir şey olmadığını, hükümetin milletvekili sayısının 29 olarak devam ettiğini söyledi.