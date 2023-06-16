Bunlar da ilginizi çekebilir

Diplomatik yetenekleri, liderlik becerileri, kültürel anlayışı, kendine olan güveni, kararlılığı ve uzmanlığıyla, değerli kardeşim Denktaş’ın Varşova’daki üstendiği bu prestijli görevi başarıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Yeni görevinde başarılar dilerim.”

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş’ı içtenlikle tebrik ediyorum.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş ’a yeni görevinde başarılar dileyerek mesaj yayımladı.

Özuslu, Lefke’yi ziyaret etti

Özuslu, Lefke’yi ziyaret etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.