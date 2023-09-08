Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediyesi'nin düzenlediği ve 3 gün boyunca sürecek olan Harnup Festivali'nin açılışına katıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Ataoğlu, “Turizm, kültür, gençlik ve çevre alanlarında ülkemizin gelişmesine katkı sağlama sorumluluğunu taşıyan biri olarak, bu tür etkinliklerin önemini her zaman vurgulamaktayım” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinlik, Tatlısu'nun benzersiz doğal güzelliklerini ve geleneksel değerlerini kutlamamız için bir fırsattır” diyen Ataoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Aynı zamanda, bu tür festivaller, turizm potansiyelimizi artırmak ve bölgemizi daha geniş bir kitleye tanıtmak için de önemli bir araçtır. Tatlısu Belediyesi'ne ve festivalin düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ederim. Birlikte, kültürel mirasımızı koruyarak ve turizmimizi geliştirerek ülkemizin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”