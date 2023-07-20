Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış törenine katıldı.

Ataoğlu, Yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete açılması dolayısı ile açıklamada bulunarak, "Yeni Ercan Havalimanı, ülkemizin turizm ve kültür alanlarındaki gelişimine önemli bir katkı sağlayacak. Halkımız başta olmak üzere, dost ülkelerden gelen misafirlerimizi daha modern ve konforlu bir şekilde ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

Ataoğlu, "Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı olan Yeni Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ve ekonomi alanındaki ivmesini daha da yukarılara taşıyacak. Yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla birlikte ülkemize gelecek olan turistleri en iyi şekilde ağırlayacağımızdan eminim. Açılış törenine katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetine teşekkür ederim. Yeni Ercan Havalimanı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.