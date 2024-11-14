Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye ile aralarındaki sarsılmaz bağın, Kuzey Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakmasını sağlarken, birlikte daha güçlü bir yarın inşa etme yolunda bizlere ilham verdiğini belirtti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41’inci yıldönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi olarak tarihte yerini alan bu özel gün, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, özgürlüğe ve güvenliğe duyduğu bağlılıkla şekillenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, hem ülkemizin gelişimine katkı sağlayanlara hem de bugüne ulaşmamızda emek veren geçmişteki kahramanlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz.

Bu onurlu yolculukta, en büyük destekçilerimizden biri, Anavatan Türkiye olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile olan güçlü bağlarımız, hem tarihi köklere hem de ortak değerlere dayanmakta, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Anavatan Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda sağladığı desteklerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi, kalkınması ve dünyada hak ettiği yeri alması için önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye ile aramızdaki sarsılmaz bağ, Kuzey Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakmasını sağlarken, birlikte daha güçlü bir yarın inşa etme yolunda bizlere ilham vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta bizlere bu bağımsızlığı sağlayan liderimiz Dr. Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile varoluş mücadelemizin kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyor, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü büyük onur ve gururla kutluyorum.”