Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, gemi faciasının ardından ulaşım seçeneklerinin daraldığını ve vatandaşların hava yoluna yönelmek zorunda kaldığını belirterek, bu süreçte bilet fiyatlarının fahiş seviyelere ulaşmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yaşanan fiyat artışlarının toplum vicdanında haklı bir rahatsızlık yarattığını kaydeden Ataoğlu, “İnsanların çaresizliği, mecburiyeti ve yaşadığı endişe üzerinden kazanç hesabı yapılamaz” ifadelerini kullandı.

“Bir facia ticari fırsata dönüştürülemez”

Ataoğlu, böylesi dönemlerde yapılması gerekenin dayanışmayı büyütmek, vatandaşların mağduriyetini azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Hava yolu şirketlerinden beklenenin fiyatları yükseltmek değil, imkanları ölçüsünde ek seferler planlamak ve bilet fiyatlarını aşağıya çekerek toplumsal sorumluluk ortaya koymak olduğunu belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bir facia, hiçbir şekilde ticari fırsata dönüştürülemez. İnsanların çaresizliği, mecburiyeti ve yaşadığı endişe üzerinden kazanç hesabı yapılamaz. Tam tersine bugün yapılması gereken; dayanışmayı büyütmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmektir.”

“Hava ve deniz ulaşımı lüks değil”

KKTC’nin bir ada ülkesi olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, hava ve deniz ulaşımının halk için bir lüks değil, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Özellikle deniz ulaşımında yaşanan olağanüstü gelişmenin ardından hava ulaşımının daha erişilebilir hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu kaydeden Ataoğlu, ilgili tüm kurumları ve hava yolu şirketlerini sorumluluk almaya davet etti.

Ataoğlu, gerekirse ek seferlerin devreye alınması, kapasitenin artırılması ve olağanüstü döneme özel fiyat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini ifade etti.

“Bugün fırsatçılığın değil, dayanışmanın zamanıdır”

Vatandaşların mecburiyetinin fırsata çevrilmesine yönelik hiçbir yaklaşımı doğru bulmadığını vurgulayan Ataoğlu, insanların yanında olmanın yalnızca sözle değil, zor zamanlarda atılacak somut adımlarla gösterilebileceğini kaydetti.

Ataoğlu, hava yolu şirketlerine şu çağrıda bulundu:

“Bu zor günlerde fiyatları artırmayın; aksine düşürün. Ek seferler koyun, vatandaşımızın yükünü hafifletin. Gün, daha fazla kazanmanın değil; toplumla dayanışmanın günüdür.”

Ataoğlu, yaşanan acının üzerine bir de ulaşım mağduriyetinin eklenmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.