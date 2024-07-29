Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür ifadelerin iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime yol açabileceğini belirterek, diplomatik teamüllere uygun olmayan bu tarz söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ulusal çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığının herkes tarafından bilindiğini belirterek, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunma yönündeki çabalarının da takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin, tarihsel olarak Filistin davasına ve Orta Doğu’daki barış sürecine verdiği destekle bilindiğini dile getiren Ataoğlu, bu desteğin barış ve istikrar için önemli olduğunu söyledi.

Açıklamasında İsrail makamlarının kullandığı dilin yapıcı olmaktan uzak olduğunu belirten Ataoğlu, "Diplomatik ilişkilerde karşılıklı saygı ve anlayış esastır. İsrail Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından yapılan bu tür açıklamalar, sadece iki ülke arasındaki dostane ilişkileri zedelemekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki barış çabalarına da zarar verir. Bu tür söylemler, diyalog ve işbirliği yerine kutuplaşmayı teşvik eder" dedi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Türkiye’nin her zaman barış, istikrar ve güvenlikten yana olduğunu, bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini belirtti. İsrail makamlarını, diplomatik nezaket kurallarına uymaya ve sağduyulu davranmaya davet eden Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, kendi iç ve dış politikasını bağımsız bir şekilde belirler ve bu politikaları uygularken uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllere saygı gösterir. Aynı saygıyı diğer ülkelerden de beklemektedir" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sorunların çözümünün diyalog ve diplomasi yoluyla sağlanabileceğine inandığını dile getiren Ataoğlu, "İsrail makamlarının, yapıcı bir diyalog sürecine katkıda bulunacak adımlar atması ve gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınması gerekmektedir. Türkiye, her zaman olduğu gibi barış ve iş birliğinden yana tutumunu sürdürecektir," diyerek açıklamasını sonlandırdı.