Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki heyetle Kamu-Sen’i ziyaret etti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ve sendika yönetimiyle bir araya gelen Ataoğlu, görüşmede çalışma hayatı, kamu çalışanlarının sorunları ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, kamu çalışanlarının beklentileri ve çalışma yaşamına yönelik konuların da ele alındığı belirtildi.

Ataoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk ve DP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Şerife Akçın eşlik etti.