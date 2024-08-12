Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan parti kurultayı öncesinde ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Girne’de düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, Üstel’e olan destek bir kez daha teyit edildi.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Başbakan Üstel’e tam destek verdiğini açıkladı. Ataser, bağımsız bir belediye başkanı olmasına rağmen, doğru bildiği yolda ilerlediğini vurgulayarak, “Doğru olan, açık ve net Ünal Üstel’dir” dedi.

Girne’deki toplantı, parti tabanından yoğun katılım gördü. Fırat Ataser’in Ünal Üstel hakkındaki övgü dolu konuşması, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı.