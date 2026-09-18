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AÖA Başkanı Konedralı da, Başbakan Üstel ile TİKA Başkanı Eren’e anı plaketi takdim etti.

Etkinlik sonunda TİKA tarafından öğrencilere okul çantaları hediye edildi, çocuklarla toplu fotoğraf çekildi.

Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Üstel, Başçeri, Çavuşoğlu ve Eren, daha sonra yenilenen bölümleri gezerek, kütüphane sorumlusu Ayşe Oktan Sepetçioğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, TİKA Başkanı Eren ile heyetini kabul etti

Açılış programı öncesinde AÖA Başkanı Güner Konedralı, akademinin yapısı ve tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde düzenlenen açılış etkinliğine, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TİKA Başkanı Abdullah Eren, AÖA Başkanı Güner Konedralı, bakanlık bürokratları, akademisyenler, öğretmenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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