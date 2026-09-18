Atatürk Öğretmen Akademisi’nde düzenlenen açılış etkinliğine, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TİKA Başkanı Abdullah Eren, AÖA Başkanı Güner Konedralı, bakanlık bürokratları, akademisyenler, öğretmenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Açılış programı öncesinde AÖA Başkanı Güner Konedralı, akademinin yapısı ve tarihçesi hakkında bilgi verdi.
Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Üstel, Başçeri, Çavuşoğlu ve Eren, daha sonra yenilenen bölümleri gezerek, kütüphane sorumlusu Ayşe Oktan Sepetçioğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kütüphane ziyaretinin ardından Çocuk Kütüphanesi’ne geçen heyet, çocuklarla kitap okuma etkinliğine katıldı.
Etkinlik sonunda TİKA tarafından öğrencilere okul çantaları hediye edildi, çocuklarla toplu fotoğraf çekildi.
AÖA Başkanı Konedralı da, Başbakan Üstel ile TİKA Başkanı Eren’e anı plaketi takdim etti.