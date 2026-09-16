Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi gündeminde bulunan Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, “Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası”nın günümüz sportif atıcılık faaliyetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlandı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine tasarı ile ilgili bilgi veren Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yasa tasarısının sportif atıcılık faaliyetlerinin günümüz koşullarına ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, KKTC’li sporcuların uluslararası yarışmalarda diğer ülkelerdeki sporcularla eşit şartlarda yarışabilmesinin sağlanması, yabancı sporcuların da KKTC’de sportif atıcılık yapabilmesine imkân tanınarak, atıcılık turizminin geliştirilmesi hedefiyle hazırlandığını anlattı.

Öztürk, bunun yanında lisanslı sporcuların sportif amaçlı silah edinme ve kullanma süreçlerinin daha adil ve işlevsel hale getirilmesi, ateşli silah ticaretiyle uğraşan tüzel kişilerin faaliyetlerinin ve sportif atıcılık sektörünün geliştirilmesi, gençlerin sportif atıcılığa yasal olarak katılım koşullarının günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi, basit nitelikteki kural ihlallerine yönelik cezaların yeniden düzenlenerek ölçülü ve çağdaş bir ceza sistemi oluşturulması, para cezalarının güncelliğinin korunması amacıyla brüt asgari ücrete endekslenmesinin amaçlandığını söyledi.

Ulusal güvenlik bakımından gerekli görülen konularda Bakanlar Kuruluna düzenleme yapma yetkisi verilmesinin de öngörüldüğünü ifade eden Öztürk, tasarının ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu ve lisanslı sporcuların uluslararası kurallara uygun sportif faaliyet yürütmelerinin önündeki mevcut sınırlamaların giderilmesini ve Avrupa Birliği ile uluslararası sportif atıcılık kurallarına uyumun artırılmasını amaçladığını kaydetti.

Öztürk, “Genel olarak tasarı ile güvenlikten taviz vermeden sportif atıcılığın geliştirilmesi, sporcuların uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve KKTC’nin sportif atıcılık turizmi açısından daha cazip hale getirilmesi hedeflenmektedir.” dedi.

Yasa tasarısında öngörülen değişiklere de değinen Öztürk, Ateşli silah tanımı konusunda, esas yasada genel tanım olduğunu, ancak basınca maruz kalan parçaların da açıkça kapsama alındığını kaydetti.

Ateşli Silahlar Komisyonunun esas yasada olmadığını ancak tasarıda yeni 4A madde ile komisyon kurulduğunu ifade eden Öztürk, tabanca/yivli tüfek konusunda esas yasada sadece Bakanlar Kurulu özel izni varken, tasarıda komisyon görüşü, Bakanlar Kurulu, ayrıca eğitim şartı öngörüldüğünü belirtti.

Savunma sanayii mühimmatı konusunda esas yasada özel düzenleme yokken, tasarıda yeni özel izin rejimi öngörüldüğünü ifade eden Öztürk, ruhsat harçları sabit TL iken yeni değişikliklerde büyük ölçüde brüt asgari ücrete bağlandığını kaydetti.

Ruhsatlı silah sayısının esas yasada av için 3 yanında atıcılık için 2 toplam 5 olarak yer aldığını ifade eden Öztürk, tasarıda av için 7, atıcılık için 4 toplam 11 öngörüldüğünü söyledi.

Öztürk, silah ticareti ile ilgili de esas yasada küçük işyerlerinde 15 - 100 silah olan düzenlemenin, 30-200 silah aralığı değişikliği öngörüldüğünü ifade etti.

Vefat halinde esas yasada özel ve dağınık hükümler yer aldığını ancak tasarıda öngörülende yeni 8A maddeyle sistematik düzenleme bulunduğunu ifade eden Öztürk, ruhsat süresi geçmiş silahlar konusunda da esas yasada eski geçici düzenlemeler yerine tasarıda 1 yıllık yeni yenileme imkânı öngörüldüğünü anlattı.

Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Gerekçesi şöyle:

“Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası güncel sportif atıcılık faaliyetlerinin gerisinde kalmış yenilenmesi gereken bir yasadır. Aşağıda tarif edilen değişiklik önerileri ile çağdaş sportif atıcılık yasalarına bir adım yaklaşmak hedeflenmiştir. Valilik döneminden kalma ve ulusal güvenliği etkileyen kuralların düzenlenebilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Ateşli silahların elde edilebilmesini zorlaştıracak ilave kurallar getirilmiş, zorlaştırılmış kuralları tatmin eden kişilere ve lisanslı sporculara, uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için kolaylık sağlanmıştır. Ateşli silah ticareti ile iştigal eden tüzel kişilerin işlerinin ve sportif atıcılık turizminin gelişmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına bir adım daha yaklaşmak için, gençlerin yasal olarak spora giriş yaşı yeniden düzenlenmiştir.

Yabancıların ülkemizde sportif atıcılık yapabilmesine imkân vermek ve atıcılık turizmini geliştirmek amaçlanmıştır. Cezaların yeniden düzenlenmesi ve uygar ülkelerdeki haklar gözetilerek lisans sahibi sporcuların basit kural ihlalleri yüzünden ağır ceza mahkemelerinde gereksiz yere yargılanmalarını önlemek amaçlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonuna ateşli silah ithali ve kullanımında 5.5 mm çap sınırlaması getirmekte ve böylelikle sporcularımızın yurt dışında yabancılar karşısında dezavantajlı olarak yarışmalarına ve kullanımı azalmış olan 5.5 mm sınırlaması yüzünden, yabancı sporcuların atıcılık turizmi kapsamında adamıza gelmelerine engel olmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak atıcılık yarışmalarında ülkemizin sporcularının diğer ülkelerle aynı koşul ve şartlarda yarışabilmesinin sağlanması için Avrupa birliği ve ISSF kurallarına daha yakın bir düzenleme gerekmektedir.

Tabanca, trap, skeet, sporting, havalı tüfek ve havalı tabanca atıcıları kendi adlarına sportif silahlarını kayıt yaptırabilirken, olimpik tüfek atıcıları, bedelini ödedikleri silahların mülkiyetinden mahrum bırakılmaktadır. Adil olmayan bu uygulamanın sonlandırılması için bakanlığın kontrolünde kurulacak bir Ateşli Silah Komisyonundan onay alındıktan sonra test ve değerlendirmeler sonucu silah bilgisi ve tecrübesi yeterli bulunan sporcuların Komisyon kararı ile mülkiyet ve devamlı taşıma hakkının sağlanması amaçlanmıştır.

Günümüz koşullarına uygun olarak, ihtiyaca cevaz verecek şekilde, diğer maddelerde de değişiklikler yapılmış olup, suç ve cezalarda yer alan para cezalarının da güncel tutulabilmesi için yürürlükteki brüt asgari ücrete endekslenmesi sağlanmıştır.”