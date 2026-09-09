Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP milletvekili Ürün Solyalı ve UBP milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Avcılık Federasyonu, Atıcılık Federasyonu, Atıcılık İhtisas Birliği ve Patlayıcı Maddeler Müfettişliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilglili görüşlerini komiteye sundu.