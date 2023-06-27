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Yönetmen Derman Atik , 10 gün boyunca devam edecek, 8 yabancı ve 17 Gürcü tiyatrosunun oyunlarının sahneleneceği 4’üncü Nodar Dumbadze Tiyatro Festivali için Avrasya’nın 14 ülkesinden Gürcistan’a gidecek 55 kişilik heyette KKTC’yi temsil edecek.

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