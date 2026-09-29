Belediyeden verilen bilgiye göre, binanın mevcut yapısı baştan sona ele alınarak gerekli bakım ve onarımlar tamamlandı.

-Toplam 653 metrekarelik kullanım alanı

Yenileme çalışmaları kapsamında Kültür Merkezi, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı. Proje içerisinde 413 metrekarelik otopark alanı, 160 metrekarelik aktivite alanı ve 80 metrekarelik personel, toplantı ve idari alan bulunuyor. Bunun yanında merkezin kullanımını destekleyecek tuvalet ve mutfak bölümleri de hizmete hazır hale getirildi.

Uzun süre kullanılmayan alan; atölye çalışmaları, sergiler, toplantılar, kültürel etkinlikler ve farklı sosyal organizasyonlar için kullanılabilecek bir merkez haline getirildi.