Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlının “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Gizlice Girme, Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC Topraklarını Terk Etmek ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarından itham edildiğini olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 24 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine Esentepe’de kalmakta olan 43 yaşındaki Rus uyruklu zanlı Alexey Shokpa’nın 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 389 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ve zanlıdan yapılan sorguda Ercan Havaalanı bölgesi sorumluluk sahası olan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarından ayrılıp Güney Kıbrıs’a geçtiği ve Temmuz 2026 yılı içerisinde yine aynı bölgeden gizlice girip ihlal ettikten sonra Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından ifade aldıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 35 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.