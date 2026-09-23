Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk yangın 22 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Atlılar köyündeki bir arazide meydana geldi.

Yangının, arazi üzerinden geçen elektrik telinin kopması sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı tahmin ediliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan içerisindeki anız ve kuru otların yanı sıra 60 kelepçeli sulama borusu ile 50 damlama lastiği yanarak zarar gördü.

Seyir halindeki araç alev aldı

Aynı gün saat 16.30 sıralarında ise İskele’de Kahraman Sokak üzerinde seyir halinde bulunan UE 605 plakalı araçta yangın çıktı.

Yangının, aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümü, ön kaputu ve ışıkları yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili polis soruşturması devam ediyor.