UBP Gazimağusa Milletvekili ve UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, CTP Genel Başkanı Usar’ın seçim sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Usar’ın ortaya koyduğu yönetsel anlayış ve hedeflerin Ünal Üstel başkanlığındaki hükümet tarafından daha ileri bir düzeyde hayata geçirildiğini ileri süren Atun, Orta Vadeli Mali Program’ın düzenli olarak hazırlandığını ve değişen ekonomik koşullar doğrultusunda revize edilerek uygulandığını belirtti.

Vergi tabanının genişletilmesi ve yerli katma değerin artırılmasının seçim dönemlerinde dile getirilecek vaatlerden daha fazlasını gerektirdiğini ifade eden Atun, “Bunları söylemek kolaydır; esas mesele bunları hayata geçirecek siyasi iradeyi, vizyonu ve altyapıyı ortaya koyabilmektir” dedi.

“Ekonomi sonuç ve icraat gerektirir”

CTP’yi ekonomi politikaları üzerinden eleştiren Atun, ekonominin temenni cümleleriyle değil, plan, proje ve yatırımlarla yönetilebileceğini ifade etti.

Atun, “Ekonomi sonuç gerektirir, yatırım gerektirir, altyapı gerektirir ve en önemlisi icraat gerektirir” ifadelerini kullandı.

Üstel Hükümeti’nin son dönemde attığı adımların ekonomide katma değeri artıracak, istihdamı kalıcılaştıracak ve sürdürülebilir ekonomik sistemin kurulmasına katkı sağlayacak altyapı yatırımları olduğunu belirten Atun, kısa süre önce açılışı yapılan soğuk hava depolama tesisini buna örnek gösterdi.

“400’e yakın yasa tasarısı yasalaştı”

Kamu hizmetleri ve kamu kurumlarının altyapısının iyileştirilmesinin de hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Atun, özellikle son iki yılda bakanlıkların ve dairelerin kuruluş, görev ve çalışma esaslarına ilişkin yasa tasarılarının Meclis’e taşındığını belirtti.

Atun, Üstel Hükümeti döneminde 400’e yakın yasa tasarısının yasalaştığını ifade ederek, bunun “siyasi iradenin ve çalışma temposunun göstergesi” olduğunu söyledi.

CTP’nin hükümet tarafından uygulandığını belirttiği politikaları yeni hedefler gibi sunduğunu ileri süren Atun, şöyle devam etti:

“Biz romantik ekonomi cümleleri kurmuyoruz; altyapıyı kuruyoruz. Biz ‘katma değer yaratacağız’ demekle yetinmiyoruz; üreticinin önünü açacak yatırımları hayata geçiriyoruz.

Biz ‘kamuyu çağdaşlaştıracağız’ demiyoruz; yasasını çıkarıyor, kurumunu yeniden yapılandırıyor, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz.”

Atun, siyasette önemli olanın söylenenlerin ne kadarının hayata geçirildiği olduğunu belirterek, “CTP bugün vaat olarak anlattığı pek çok başlıkta, Üstel Hükümeti’nin icraatlarının gerisinden gelmektedir” ifadelerini kullandı.