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Tüzük’te ayrıca, avlanmaya kapalı bölgeler de duyuruldu.

Büyük Av Günleri: 3, 10, 17, 24 Kasım 2024; 1, 8, 15, 22, 25, 29 Aralık 2024 ve 1, 5 Ocak 2025.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzüğe göre av tarihleri şöyle:

Resmi Gazete’de yayımlanan “ Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü”ne göre büyük avda 12, birinci ince avda 18 ve ikinci ince avda ise 4 gün avlanılabilecek.

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