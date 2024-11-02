Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, 3 Kasım 2024’te başlayacak Büyük Av Sezonu öncesinde bir mesaj yayımladı. Mesajında, sezonun tüm avcılar için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Cook, “Değerli avcılık camiamıza yasalar ve tüzükler çerçevesinde kazasız, belasız ve bol avlı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cook, avcılığın bir tutku olduğunu belirterek, bu geleneğin sürdürülebilirliği için herkesin hırsına yenik düşmeden, yarış içinde olmadan ve limitler dahilinde avlanması gerektiğini vurguladı. “Avımızı gelecek nesillere bırakabilmek adına bilinçli ve sorumlu avcılık yapılması büyük önem taşıyor” diyen Cook, sezonun avcılık camiasına başarılı geçmesi temennisinde bulundu.