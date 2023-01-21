Yusuf Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:



Yine UBP-DP-YDP Hükümeti, Yine YALAN !

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, dün yaptığı açıklama ile Teknecik'teki arızanın giderildiğini, artık elektrik kesintisi yaşanmayacağını açıklamıştı.

Yakıtın bitmesi sebebiyle dün gündüz saatlerinde Teknecik'te;

Dizel Santrallerin TÜMÜ,

Buhar Türbinlerinin BİR TANESİ

TAMAMEN DURDURULARAK (!)

sadece Bir Buhar Türbini ile üretim yapıldı.

Geri kalan ihtiyaç, AKSA'dan ve Güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla alınan enerji ile karşılandı.

Gece saatlerinde dizel santraller devreye alınmakla birlikte artan talebi karşılayabilmek için 30 ile 50 MWs (30,000-50,000kWs) arası Güneyden alım yapıldı.

45 cent/kWs fiyattan 50MWs (50,000kWs) alım bugün de devam edecek.

KIB-TEK’in Dizel santrallerinde üretim maliyeti 14 cent/kWs civarında iken, bu santralleri durdurup güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla elektrik alınmasına karar verenler/sebep olanlar, KIB-TEK'in saatte yaklaşık 290,000₺ ZARARA uğratılmasına neden oldu.

Yakıt Gemisi ise hala Dörtyol Terminalinde!

Hani TPIC ile sorunlar bitecekti?

Yakıtın kalitesi ise tam bir muamma!