Lefkoşa'da şok eden olay... 15 Yaşındaki kıza cinsel istismar! Lefkoşa'da şok eden olay... 15 Yaşındaki kıza cinsel istismar!

Yusuf Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:


Yine UBP-DP-YDP Hükümeti, Yine YALAN !
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, dün yaptığı açıklama ile Teknecik'teki arızanın giderildiğini, artık elektrik kesintisi yaşanmayacağını açıklamıştı. 
Yakıtın bitmesi sebebiyle dün gündüz saatlerinde Teknecik'te; 
Dizel Santrallerin TÜMÜ, 
Buhar Türbinlerinin BİR TANESİ 
TAMAMEN DURDURULARAK (!)
sadece Bir Buhar Türbini ile üretim yapıldı. 
Geri kalan ihtiyaç, AKSA'dan ve Güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla alınan enerji ile karşılandı. 
Gece saatlerinde dizel santraller devreye alınmakla birlikte artan talebi karşılayabilmek için 30 ile 50 MWs (30,000-50,000kWs) arası Güneyden alım yapıldı. 
45 cent/kWs fiyattan 50MWs (50,000kWs) alım bugün de devam edecek.
KIB-TEK’in Dizel santrallerinde üretim maliyeti 14 cent/kWs civarında iken, bu santralleri durdurup güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla elektrik alınmasına karar verenler/sebep olanlar, KIB-TEK'in saatte yaklaşık 290,000₺ ZARARA uğratılmasına neden oldu.
Yakıt Gemisi ise hala Dörtyol Terminalinde!
Hani TPIC ile sorunlar bitecekti?
Yakıtın kalitesi ise tam bir muamma!