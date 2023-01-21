Yusuf Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
Yine UBP-DP-YDP Hükümeti, Yine YALAN !
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, dün yaptığı açıklama ile Teknecik'teki arızanın giderildiğini, artık elektrik kesintisi yaşanmayacağını açıklamıştı.
Yakıtın bitmesi sebebiyle dün gündüz saatlerinde Teknecik'te;
Dizel Santrallerin TÜMÜ,
Buhar Türbinlerinin BİR TANESİ
TAMAMEN DURDURULARAK (!)
sadece Bir Buhar Türbini ile üretim yapıldı.
Geri kalan ihtiyaç, AKSA'dan ve Güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla alınan enerji ile karşılandı.
Gece saatlerinde dizel santraller devreye alınmakla birlikte artan talebi karşılayabilmek için 30 ile 50 MWs (30,000-50,000kWs) arası Güneyden alım yapıldı.
45 cent/kWs fiyattan 50MWs (50,000kWs) alım bugün de devam edecek.
KIB-TEK’in Dizel santrallerinde üretim maliyeti 14 cent/kWs civarında iken, bu santralleri durdurup güney Kıbrıs’tan 45 cent/kWs fiyatla elektrik alınmasına karar verenler/sebep olanlar, KIB-TEK'in saatte yaklaşık 290,000₺ ZARARA uğratılmasına neden oldu.
Yakıt Gemisi ise hala Dörtyol Terminalinde!
Hani TPIC ile sorunlar bitecekti?
Yakıtın kalitesi ise tam bir muamma!
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