Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği dün gerçekleşen feribot kazası sebebiyle yaşanan trajik can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, hayatını kaybedenlerin aile ve sevdiklerine başsağlığı dileyerek, yaralanan ve kaybolanlarla ilgili olumlu haber beklentilerini dile getirdi.

Kayıpların bir an önce güvenli şekilde bulunmasını dileyen Temsilcilik ayrıca, cumartesi günü Güney Kıbrıs’ta fırtına sırasında denizde hayatını kaybeden kişinin ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.