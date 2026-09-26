Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a ve bazı AB üyelerine yeni AB yönergelerini uygulamada “geciktikleri ve başarısız” oldukları gerekçesiyle resmi uyarı gönderdiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Güney Kıbrıs ve uyarı yazısı gönderilen diğer üyeler insan ticareti ve iç güvenlik alanlarındaki iki AB mevzuatını uygulamada gecikti ve yeni psikoaktif maddelerin (s-MMC, NEP ve 4-BMC) narkotik madde olarak sınıflandırmada başarısız oldu.

Yeni AB yönergesi, çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere istismar biçimlerini soruşturmak ve kovuşturmak için devlet makamlarına daha sıkı cezai yaptırımlar ve geliştirilmiş imkanlar sunmasının yanı sıra mağdurlara daha iyi destek verilmesini öngörüyor.