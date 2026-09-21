İngiltere merkezli bilimsel dergi ERL'de yayımlanan "Gençlerin Portekiz ve Avrupa'da yangına sebep olan aşırı havalara yaşam boyu orantısız maruz kalması" başlıklı araştırmada, nesillerin yangınların oluşmasına ve yayılmasına elverişli hava koşullarına ne kadar maruz kalacağı ele alındı.

Buna göre, 2025 sonrası doğan Avrupalı çocukların, yangınlara sebep olan aşırı hava koşullarına 1950'de doğan bir kişiye göre 3 yıl daha uzun süre maruz kalacağı belirtilirken, Akdeniz havzasında yaşayan çocuklar için bu sürenin 5 yıl olacağı kaydedildi.

Küresel ısınmayı durdurmaya yönelik en iyi senaryonun uygulanması halinde dahi Avrupa'da orman yangınlarının yüzde 39 artacağı vurgulanan araştırmada, 2025 sonrası doğan çocuklar gelecekte yangınlara sebep olan hava koşullarına 1950'de doğanlara göre yüzde 85 daha fazla maruz kalacak.

Çocukların "yangın havası" olarak belirtilen aşırı rüzgar, aşırı kuraklık ve aşırı sıcaklara yaklaşık 2 kat daha fazla maruz kalacağına işaret eden bu araştırmayı İngiliz The Guardian gazetesine değerlendiren iklim araştırmacısı Raul Cordero, iklim konusunda da nesiller arası bir adaletsizlik mirası bulunduğunu kaydetti.

Avrupalıların 2026 yazında ebeveynlerinin ve dedelerinin hiç şahit olmadığı bir sıcaklığı tecrübe ettiğini kaydeden Cordero, "Bu hava koşulları Belçika'da ve Almanya'nın batısında rekor orman yangınlarına neden oldu." dedi.

Kendi yakınlarının da Almanya'da orman yangını nedeniyle tahliye edildiğini hatırlatan Cordero, "Yangının bir kasabayı sarması gibi bir acil durum geçmiş nesiller açısından hayal edilemez bir olaydı." diye konuştu.