Ulusal Birlik Partisi (UBP) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Avukat İbrahim Ürcan, Güzelyurt milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptığını duyurdu.

Güzelyurt’ta 2004 yılından bu yana avukatlık mesleğini sürdürdüğünü belirten Ürcan, hukuk, spor ve sivil toplum alanlarında edindiği deneyimi Cumhuriyet Meclisi’ne taşımak istediğini ifade etti.

Ürcan, “Kurulduğu günden bu yana çatısı altında hizmet vermekten gurur duyduğum partim Ulusal Birlik Partisi’nden Güzelyurt İlçesi Milletvekili Aday Adaylığı müracaatımı resmi olarak gerçekleştirmiş bulunuyorum” dedi.

“Hukukun üstünlüğü ve liyakat için mücadele ettim”

Meslek hayatı boyunca hukukun üstünlüğünü ve liyakati ön planda tuttuğunu belirten Ürcan, 2009-2021 yılları arasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde dört dönem Baro Konseyi Üyeliği ve bir dönem Mevzuat Komitesi Başkanlığı yaptığını kaydetti.

Baf Ülkü Yurdu’nda asbaşkanlık görevinde bulunduğunu ve 2021 yılında Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını aktaran Ürcan, tüm bu görevlerde toplumsal fayda sağlamayı amaçladığını söyledi.

2009-2014 yılları arasında Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nda görev yaptığını hatırlatan Ürcan, 2014 yılında Piyangolar Birim Sorumlusu atanmasına ilişkin bir karara, yasal prosedürlere aykırı olduğu gerekçesiyle diğer kurul üyeleriyle birlikte ret oyu verdiklerini belirtti.

Ürcan, bu kararın ardından kurul üyelerinin topluca görevden alındığını ileri sürerek, o dönemde sergiledikleri tutumun kurumsal bağımsızlık ve liyakat açısından önemli olduğunu ifade etti.

“Güzelyurt’un haklarını Meclis çatısı altında savunacağım”

Geçmişte siyasi baskılara karşı hukuku ve kamu vicdanını korumaya çalıştığını belirten Ürcan, milletvekili seçilmesi halinde de aynı anlayışla hareket edeceğini söyledi.

Ürcan, “Dün devlet idaresinde siyasi baskılara karşı kamu vicdanını ve hukuku nasıl savunduysam; yarın da yüce Meclis çatısı altında Güzelyurt’un ve tüm halkımızın haklarını aynı cesaret ve kararlılıkla savunacağım” ifadelerini kullandı.

UBP içerisindeki görevlerine değindi

UBP bünyesinde bugüne kadar birçok genel kurul, olağanüstü kurultay ve ilçe kongresinde divan başkanı, divan asbaşkanı ve divan üyesi olarak görev aldığını belirten Ürcan, Haziran 2026’da gerçekleştirilen UBP Tüzük Kurultayı’nda da divan üyeliği yaptığını kaydetti.

Halen UBP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdüğünü ifade eden Ürcan, parti içi demokrasi, tüzük ve adil yarış ilkelerine önem verdiğini vurguladı.

“Güzelyurt hak ettiği yatırımı ve güçlü temsiliyeti bulmalı”

Güzelyurt’un tarımı, üretken insanları ve köklü tarihiyle KKTC açısından önemli bir bölge olduğunu belirten Ürcan, bölgenin hak ettiği yatırımlara ve güçlü temsiliyete kavuşması gerektiğini söyledi.

Ürcan, “Şimdi, baro idaresinde, tüzük komitelerinde, spor bürokrasisinde ve partimizin yönetim organlarında edindiğim tüm bu devlet ve siyaset tecrübesini Meclis’e taşıma vaktidir” dedi.

Adaylık gerekçesini açıklayan Ürcan, “Meclis kürsüsünü Güzelyurt’un ve tüm ülkenin gür sesi olmak; liyakatli, adil ve üretken bir geleceği inşa etmek için yola çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Ürcan, açıklamasının sonunda aday adaylığı başvurusunun partisine, Güzelyurt’a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.