Türkiye’de avukatlık yapan ancak turist olarak KKTC’ye giriş yapmak isterken uyuşturucu maddeyle yakalanan M.A.K., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Buğra Ulu, olayla ilgili bulguları aktardı. Ulu, huzurda bulunan M.A.K.’nin 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21.50 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada, valizine devriye gezen “Pamir” isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Polis, M.A.K.’nin huzurunda yapılan kontrolde valiz içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içeren 10 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, M.A.K.’nin ülkeye turist vizesiyle geldiğini ve KKTC’de yasal bir bağı bulunmadığını ifade ederek, davaları görülünceye kadar 30 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, M.A.K.’nin 30 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderilmesine emir verdi.