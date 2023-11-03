Avustralya’nın Victoria eyaletinde yer alan Leongatha kasabasında 29 Temmuz'da 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan öğle yemeğini servis eden 48 yaşındaki Erin Patterson, polis tarafından gözaltına alındı.

Patterson, 3 kez cinayet ve 5 kez cinayete teşebbüsle suçlandı.

Polis, Patterson hakkındaki 3 cinayete teşebbüs suçlamasının ise 2021-2022 yılları arasındaki ayrı olaylarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Patterson, yarın sabah Morwell Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacak.

Toksikoloji raporları, kurbanların zehirli mantar tükettiğini göstermişti

Patterson’ın 29 Temmuz’da sığır eti ve mantar ile hazırladığı öğle yemeğini kendisi ve çocukları dahil yemiş, yemeği yiyen 70 yaşındaki Gail ve Don Patterson ile 66 yaşındaki kız kardeşi Heather Wilkinson ve eşi Ian Wilkinson, 30 Temmuz’da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gail ve Don Patterson ile Heather Wilkinson, kaldırıldıkları hastanede birkaç gün sonra hayatlarını kaybetmiş, Ian Wilkinson’ın ise iki aylık tedavinin ardından iyileşmişti.

Patterson ve iki çocuğu ise yemekten etkilenmemişti.

Yemeğe yapılan toksikoloji raporları, kurbanların zehirli mantar tükettiğini ortay çıkarmıştı.