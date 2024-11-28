Lefkoşa’da, 22 Aralık 2023 tarihinde Ayça Alav'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ve sirkat suçlarından tutuklanan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar aleyhinde gerçekleştirilen ilk tahkikat duruşmasının ardından yargılanmak üzere Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görüşülen ve Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak’ın olayla ilgili soruşturmayı yürüten Müfettiş Hüseyin Zaifer’i tanık olarak dinlenmesi ve emarelerin mahkemeye sunulmasının ardından huzurunda sunulan tanık şahadetleri ve emareler neticesinden Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç sanıkların yargılanmasının Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yapılmasına karar verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma 13 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.