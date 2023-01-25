Usta oyuncu Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını açıkladı. "15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti" diyen Akbaş, "10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Umarım tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim" diye konuştu.

Akbaş sosyal medyadaki hesabından şunları ifade etti:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler"