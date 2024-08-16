Şimdiye kadar sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kanser ile mücadelesi devam eden Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

EVİNDE BAYGIN BULUNMUŞTU

88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti.

Sayfa'da yer alan habere göre usta sanatçıdan üzen haber geldi. Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği iddia edildi.

Entübe edildiği duyurulan usta oyuncu Aydemir Akbaş hakkında sosyal medyada 'Allah rahmet eylesin' mesajları yayılmaya başladı. Yaşam mücadelesine devam eden Akbaş hakkında yayılan bu asılsız habere ünlü oyuncu Özgür Aksoy isyan etti.

'TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'

Aksoy; 'Kimse asılsız haberlere itibar etmesin böyle bir zamanda bir durumdan bile faydalanmaya çalışan kötü kalpli insanlar maalesef çok fazla Aydemir abimiz yoğun bakımda tedavisi devam etmekte. Aslı ve arkası olan haber siteleri haber kanalları dışında hiç kimseye itibar edip prim vermeyelim dualarımız ustamızla' ifadelerini kullandı.