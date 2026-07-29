Araştırma sonuçları, Mağusa halkının ortak beklentisinin doğal değerleri korunan, güvenli, erişilebilir, temiz, iyi yönetilen ve herkesin yararlanabileceği bir Ayluga olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı desteğiyle, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT) Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

SWIFT'ten yapılan açıklamada, araştırma bulguları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre, Mağusa halkının yüzde 90'ı Ayluga'nın Mağusa için önemli olduğunu düşünürken, aynı orandaki katılımcılar ise alanın korunmasını ve kente kazandırılmasını destekliyor.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından bir diğeri ise, Ayluga'nın kent belleğinde güçlü bir yere sahip olduğunu ortaya koyması oldu. Katılımcıların yüzde 94,1'i Ayluga Sulak Alanı'nı daha önce duyduğunu veya bildiğini belirtirken, yüzde 90,7'si Ayluga'nın Mağusa için önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Ayluga denildiğinde katılımcıların akıllarına ilk gelen olumlu unsurlar arasında kuşlar, yeşil doku, doğal yapı ve sulak alan özelliği öne çıktı. Bu bulgular, Ayluga'nın yalnızca fiziksel bir alan değil, aynı zamanda Mağusa'nın doğal kimliğinin ve kent hafızasının önemli bir parçası olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırma, halkın Ayluga'nın ekolojik değerlerinin farkında olduğunu ancak alanın mevcut durumundan rahatsızlık duyduğunu da gösterdi. Çevre kirliliği ve altyapı eksiklikleri katılımcıların çoğunlukla dile getirdiği sorunlar arasında yer aldı. Katılımcılar, temizlik ve bakımın yetersiz (yüzde 95,7) olduğunu, çevresel düzenlemelerin yetersiz (yüzde 93,9) kaldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 92.9'u ise Ayluga'nın birçok canlı türü için önemli bir yaşam alanı olduğu görüşünü paylaştı.

Araştırmaya göre Mağusalılar, Ayluga'nın tamamen kapalı bir alan olmasını değil; doğal yapısı korunarak herkes tarafından kullanılabilen sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürülmesini destekliyor.

Katılımcılar Ayluga'nın öncelikle dinlenme ve sakin vakit geçirme, doğayla buluşma, sosyal ve kültürel etkinlikler ve dengeli rekreasyon amaçlarıyla değerlendirilmesini istiyor.

Katılımcıların alan içinde görmek istedikleri düzenlemeler arasında ise; yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları, güvenlik önlemleri, doğal yaşamı koruyacak uygulamalar, kuş gözlem altyapısı ve çevre eğitimi odaklı düzenlemeler ilk sıralarda yer aldı.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de katılımcıların yüzde 96,3'ünün, Ayluga koruma altına alınıp yeniden düzenlendiğinde alanı ziyaret etmeyi düşündüğünü ifade etmesi oldu. Bu bulgu, gerçekleştirilecek iyileştirmelerin toplum tarafından güçlü biçimde karşılık bulacağını gösteriyor.

Araştırma, çevresel farkındalık açısından geliştirilmesi gereken önemli alanları da ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 22.5'i, sulak alanların atmosferdeki karbondioksiti depolayarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sağladığını bildiğini ifade etti. Bu bulgu, sulak alanların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği kritik rol konusunda toplumun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

SWIFT Projesi kapsamında yapılan araştırmanın, Ayluga Sulak Alanı'nın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin planlamaların toplumun beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesine bir temel oluşturduğu ifade edildi.