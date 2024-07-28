MUTLUYAKA'DA YANGIN

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz’da saat 11.00 civarında Mutluyaka’da meydana gelen yangında, atış poligonuna ait 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 6 adet fırlatma kablosu ve dinamoları, 4 adet elektrik sayacı, 3 adet elektrik direğinin alt kısmı, 100 dönüm kıraçlık arazi, 50 dönüm anız, 3 adet rulo balya ve 50 dönümlük alandaki çöpler yandı. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI: SİGARA İZMARİTİ YANGIN ÇIKARDI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz’da saat 14.30 civarında, Gazimağusa'da Bayburt Sokak’ta bulunan Yıldız Kılınç’a ait ikametgah içerisinde, muhtemelen yatak üzerinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinin çarşafı tutuşturması sonucu yangın çıkmıştır. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yatak, ikametgah içerisindeki tüm kapı ve pencereler, tavandaki mertekler ve muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan dumandan dolayı ikametgahın tüm duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

KALKANLI’DA ARAZİ YANGINI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz’da saat 14.30 civarında, Kalkanlı’da Kalkanlı Yaşam Evi’nin güney kısmında bulunan bir arazide yangın meydana geldi. Yangın sonucu, 5 dönüm kuru ot, 8 adet çam fidanı ve 2 adet çam ağacı yanarak zarar gördür. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam ediyor.

İSKELE-ERCAN ANAYOLU'NDA OTOBÜS YANGINI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz’da saat 18.30 civarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 1’inci kilometresinde bulunan bir araç galerisinin yanındaki araç park yerinde, park halinde bulunan Farzad Ghanbarıfard'ın kullanımındaki PE 003 plakalı otobüste yangın çıktı.

Yangının, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki mekanik aksamları, elektrik tesisatı ve ön kaput döşemesi yanmış; çıkan ısıdan dolayı ise ön camı ve hava yastıkları patlamış, tavan döşemesi de zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.