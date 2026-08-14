Deneyimli Gazeteci Aytuğ Türkkan, Ocak 2023’te ikinci kez göreve başladığı Kıbrıs Medya Grubu’ndan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

25 yıllık meslek hayatında birçok veda ve başlangıç yaşadığını belirten Türkkan, “İşte yine öyle bir dönemdeyim. Ocak 2023 tarihinde ikinci kez göreve başladığım KIBRIS Medya Grubu’ndan ayrılma vaktim geldi.” ifadelerini kullandı.

Her vedanın zor olduğunu dile getiren Türkkan, birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına, kuruma yeniden hayat veren yatırımcılara ve görev yaptığı idarecilere teşekkür etti.

Yeni bir döneme hazırlandığını belirten Türkkan, “Şimdi yepyeni bir mecrada yine bildiğimiz etik doğruları şiar edinerek yeni bir yolculuğa yelken açmak üzereyim. Kısa bir molanın ardından yeniden görüşmek üzere.” dedi.

Türkkan’ın kısa bir aranın ardından Kanal T bünyesinde görev almaya hazırlandığı öğrenildi.