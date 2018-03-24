Ayvanın faydaları nedir? Ayva neye iyi gelir?

Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Ayvanın yaprağı meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor. Bu nedenle ayva meyvesi için geçerli olan sağlık etkileri ayvanın yaprağı için de geçerli. Dolayısıyla özellikle ayva yapraklarını kurutup kış aylarında çay olarak tüketerek hem tadından faydalanabilir hem sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayva tüketmeniz için 10 önemli nedeni anlattı.