Azerbaycan, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da bulunduğu 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Bakü yönetimi, karara gerekçe olarak Azerbaycan’ın egemenliğini, millî güvenliğini ve anayasal düzenini hedef aldığını ileri sürdüğü açıklamaları gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı açıklamayla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlık, kararın sosyal medya ve internet platformlarında yayımlanan açıklamalar nedeniyle alındığını bildirdi

Bakü yönetiminin açıkladığı listede Türkiye’den siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, medya çalışanları ve dinî çevrelerden isimler yer aldı.

Azerbaycan’ın giriş yasağı getirdiği isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş bulunuyor.

Listede ayrıca eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, listede bulunan kişilerin ülke mevzuatı uyarınca “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve Azerbaycan’a girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

BAKÜ'DEN EGEMENLİK VURGUSU

Azerbaycan makamları, kararın gerekçelerini ülkenin egemenliği, millî güvenliği ve anayasal düzenine yönelik tehdit iddiaları üzerinden açıkladı.

Resmî açıklamada, listedeki kişilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri aracılığıyla Azerbaycan’ın egemenliğini, millî güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

Bakanlık ayrıca iktidarın zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dinî radikalizm temelinde şiddetin, dinî nefretin ve düşmanlığın körüklenmesini de kararın gerekçeleri arasında sıraladı. Ancak açıklamada, listedeki kişilerin hangi sözleri veya paylaşımları nedeniyle bu kapsama alındığına ilişkin kişi bazında somut örnekler paylaşılmadı.

GİRİŞ YASAĞI GETİRİKEN 31 KİŞİLİK LİSTE

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının yayımladığı listede şu isimler yer aldı:

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi

2. Cem Özyurt – Blog yazarı

3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda tanınan isim

9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı

18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

19. Mert Armağan – Gazeteci

20. Yaşar Yavuz – Gazeteci

21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda ülkeye karşı düşmanlığı teşvik eden çağrı ve faaliyetlere yönelik uygun tedbirlerin alınmaya devam edeceğini bildirdi. Bu ifade, benzer gerekçelerle başka kişiler hakkında da işlem yapılabileceği mesajı olarak değerlendirilebilir.

Karar, Türkiye ile Azerbaycan arasında başörtüsü ve eğitim düzenlemeleri üzerinden tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Azerbaycan’daki okul kıyafeti kuralları ve başörtüsüyle ilgili uygulamalar Türkiye’den bazı siyasetçi ve yorumcuların tepkisini çekmişti.

Azerbaycan makamları, listedeki kişilerin hangi somut açıklamalarının karara neden olduğunu ayrı ayrı belirtmediği için, giriş yasağının her bir kişi bakımından dayanakları kamuya açık açıklamadan anlaşılamıyor.