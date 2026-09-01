Feyziyev, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e hitaben kaleme aldığı mesajda, yaşanan elim olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

1 Eylül 2026 tarihinde Bakü’den gönderilen mesajda, Girne yakınlarında meydana gelen gemi kazası sonucu vatandaşların hayatını kaybettiği haberinin Azerbaycan’da büyük üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Cavanşir Feyziyev mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Girne yakınlarında baş vermiş gemi kazası sonucu vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi haberi bizleri çok sarstı. Azerbaycan olarak bu facianın kederini sizlerle birlikte yaşıyor ve sizlere Allah’tan sabır diliyoruz.”

Feyziyev, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına da başsağlığı dileyerek, Azerbaycan halkının bu acı günlerde Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Mesajın devamında, “Kıbrıs Türk halkına ve dehşetli olay sonucu hayatını kaybetmiş soydaşlarımızın aile ve yakınlarına derin hüzünle başsağlığı veriyor ve onların derdine ortak olduğumuzu bildiriyoruz. Allah rahmet eylesin” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan–Kuzey Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı sıfatıyla gönderilen bu mesaj, iki kardeş halk arasındaki güçlü dayanışma ve birlik bağlarının bir kez daha göstergesi oldu.