GAÜ’den verilen bilgiye göre heyete, Cumhurbaşkanlığı Danışmanları Latif Akça ve Ahmet Akdeniz eşlik etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Sevinç Oruçova, İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç ile GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan da hazır bulundu. Heyet, Denktaş ve Küçük’ün anıt mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Azerbaycan’dan dün gelen 32 kişilik heyet, İTÜ-KKTC ve GAÜ tarafından misafir edilecek. Azerbaycan Zafer Şehit Ailelerine Destek Derneği, 28 Temmuz’a kadar devam edecek yaz okulu programı kapsamında birçok resmi ziyarette de bulunacak.

Öte yandan Azerbaycan heyeti bugün ayrıca Kültür Dairesi Müdürlüğü katkıları ile FODER tarafından İsmail Gökçe’nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisini de ziyaret etti.

FODER’den verilen bilgiye göre, sergi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 19 Temmuz’a kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.