Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Aziz Gülbahar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Gülbahar yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anavatanımız Türkiye’nin en önemli tesislerinden biri olan TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında 4 kardeşimizin şehit olmasını 3’ü ağır 14 kardeşimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kalleşçe saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve Türkiye’mize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörden kim bir medet umuyorsa insan değildir. Anavatanımız Türkiye kim ne yaparsa yapsın, terörizmin başını tamamen ezecek, barışçı, çağdaş gelişmesini muhakkak sürdürecektir. Hiç kimse Türkiye’nin teknolojide, ilimde, bilimde, uzay, uçak, motor sanayiinde sağladığı ilerlemelerin önüne geçemeyecek emperyalizm ve uşakları hayal kırıklığına uğrayacaklardır.”