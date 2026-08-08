UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Adını play-off'a yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerin golcü transferi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

TEMSİLCİLER AKTİF ROL OYNUYOR

Napoli'nin talebinin 15 milyon euro olduğu öğrenilirken, Lukaku'nun temsilcilerinin görüşmelerde aktif rol oynadığı belirtildi.

Öte yandan sarı-lacivertli kurmayların Belçikalı yıldızın menajeri Federico Pastorello ile görüştüğü kaydedildi.

Lukaku cephesinin yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği yazılırken, oyuncu tarafının Napoli ile görüşüp ayrılık şartlarını netleştirerek Fenerbahçe'ye ileteceği vurgulandı.