Bunlar da ilginizi çekebilir

Azra Avcı, Kayla Uysal'ı ve antrenörleri Tuncay İbrahimzade'yi tebrik ederiz.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Konya’da 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay, 1.64’lük derecesi ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğu başarısı elde etmişti. Erdinç'in ardından bugün Azra Avcı birinci, Kayla Uysal ise üçüncü oldu.

U14 Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan U14 Milli Atlet Azra Avcı , yüksek atlama branşında U14 Türkiye şampiyonu, U14 Milli Atlet Kayla Uysal ise yüksek atlama branşında U14 Türkiye üçüncüsü oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.